世界的大ヒットとなった韓国映画『犯罪都市』シリーズ。その初のユニバース作品で、新宿歌舞伎町を舞台にした『TOKYO BURST-犯罪都市-』が間もなく公開になる。今作で、主人公たちの前に立ちはだかる最狂の犯罪集団のボス・村田蓮司を演じた福士蒼汰さんと、彼の右腕として暗躍するキム・フン役のオム・ギジュンさんのヴィランコンビに特別インタビュー。和気あいあいと行われたという撮影時の様子を振り返っていただきました。「