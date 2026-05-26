【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】 5月26日19時より配信 BANDAI SPIRITSは、配信番組「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて「30MS 花海咲季（20th Anniv.YOU AND アイ！）」を発表した。発売は11月を予定し、価格は5,060円。 「学園アイドルマスター」より花海咲季が30MSシリーズで立体化。20周年記念衣装「YOU AND アイ！」と全身のパーツが同梱され、特徴