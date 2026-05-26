◇交流戦ヤクルト―西武（2026年5月26日神宮）ヤクルトのモンテル外野手（26）が起死回生の一発を放った。0―1の9回2死走者なし。この日の初打席で右越えにプロ1号の同点弾を放った。土壇場での値千金の一発にダイヤモンドを周りながら目を潤ませ、感極まった表情を見せた。沖縄県出身で、本名は日隈モンテル（登録名・モンテル）。高校は大阪・金光大阪に進学し、卒業後はクラブチームなどでもプレーした。22年育成ド