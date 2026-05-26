社員らが顧客から金銭をだまし取っていた問題が発覚しているプルデンシャル生命が2025年度の決算を発表し、被害を受けた顧客への補償費用として47億円を計上したことを発表しました。プルデンシャル生命は今年1月、社員ら107人が、およそ500人の顧客から総額31億円にのぼる金銭をだまし取ったと発表していますが、補償の対象を広げたため、補償費用が膨らんだ形です。なお、再発防止の体制整備などで、本業のもうけを示す基礎利益