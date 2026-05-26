All About ニュース編集部は4月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「吉沢亮出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「吉沢亮の演技が光っていたと思う出演作」ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：『キングダム』（嬴政・漂）／40票2位に選ばれたのは、映画『キングダム』です。原泰久さんによる大人気コミックが原作で、2019年4月に第1作目となる