春ドラマは、多くの作品がクライマックスに向けて盛り上がりを見せています。各作品にはさまざまなイケメン俳優が出演し、素晴らしい演技にときめいている人も多いのではないでしょうか？そこで、今回は「STARTO ENTERTAINMENT」（以下、STARTO社）に所属するタレント以外のイケメン俳優をピックアップし、魅力を紹介したいと思います。『余命3ヶ月のサレ夫』に出演中！ 弟系イケメン「庄司浩平」まず紹介するのは、『余命3ヶ月