NMB48の岡腰星来さんが、アップトゥボーイvol.363（ワニブックス）に初登場。待望の水着グラビアを披露しました。【写真】つやつやリップが魅惑的な岡腰星来さん5月27日発売のNMB48最新シングル『初めてのオール』では、初の表題曲選抜メンバーに選ばれるなど、グループの未来を担う岡腰さん。19歳の瑞々しく弾けるフレッシュな存在感を存分に活かした等身大のカットが満載。誌面では、そんな彼女の制服やビキニ姿など、キラキラと