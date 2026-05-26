北京海外高度人材協会（BOTA）が主催する北京市の国際スタートアップ支援プロジェクトHICOOL世界起業家サミット・起業コンテストは5月25日、北京で記者会見をおこないました。北京市人材局の劉光毅副局長が会見で明らかにしたところによると、北京市全体の人材資源総数は現在800万人を突破し、うち重点産業分野の人材は547万人に達したとのことです。また、人口100万人当たりの現役科学研究者数は5万2000人に達し、米ボストンを抜