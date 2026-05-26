着せ替えることでイメージを一新！ヤマハは“Neo Retro”シリーズの新たなラインナップとして、軽二輪モデル「XSR155 ABS」を2026年6月30日に発売します。このモデルは、レトロなルックスと現代的な走行性能を両立させており、発売前から多くの注目が寄せられています。【画像】イメージ激変！ 発売予定の「USインターカラー外装セット」を装着したヤマハ「XSR155」を 画像で見る（30枚以上）ヤマハのXSRシリーズは、これま