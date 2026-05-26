ディズニーのアニメーション映画『リロ＆スティッチ』を題材にした「フリュー」限定オリジナルアート「ぎゃるKAWAふぉと」シリーズのプライズが、5月から、全国のアミューズメント施設で順次展開される。【写真】スクールバッグ風バッグも登場！ “ぎゃるKAWAふぉと”限定アイテム一覧■“ギャルかわ”な世界観を表現今回登場する「ぎゃるKAWAふぉと」は、制服姿でギャルのまねをするスティッチとエンジェルが描かれたオリジナ