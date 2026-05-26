熱帯低気圧a 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年5月26日18時45分発表気象庁 26日18時の実況 種別熱帯低気圧大きさ-強さ-存在地域カロリン諸島中心位置北緯7度50分 (7.8度)東経139度40分 (139.7度)進行方向、速さ南西15km/h(9kt)中心気圧1004hPa中心付近の最大風速15m/s(30kt)最大瞬間風速23m/s(45kt) 27日18時の予報種別台風強さ-存在地域フィリピンの東予報円の中心北緯10度00分(10.0