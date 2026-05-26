WEリーグの表彰式『WEリーグアウォーズ』が５月26日に開催され、2025-26シーズンの各賞受賞者が発表。INAC神戸レオネッサのMF成宮唯が、最優秀選手賞（MVP）に初選出された。成宮は今季、攻守両面で圧巻のパフォーマンスを披露。リーグ制覇を果たしたINAC神戸の中心選手として躍動し、ベストイレブンにも２年連続３度目の選出を果たした。さらに今季新設された「最優秀ディフェンス賞」にも輝いた。ベストイレブンでは、女王