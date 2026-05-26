豆腐を凍らせてから熟成・乾燥させる独特の製法で作られる『高野豆腐』。最新の大学の研究で、この高野豆腐には太りにくくなる効果が期待できることが分かりました。【写真を見る】食べれば肥満予防に？高野豆腐の驚きの研究結果僧侶の精進料理が始まり?肥満予防になるという研究結果も山形純菜キャスター:諸説ありますが旭松食品によると、そもそも高野豆腐は、鎌倉時代に和歌山県の高野山の僧侶たちの食事から生まれたとされてい