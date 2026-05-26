2026年夏の電気・ガス料金の支援が閣議決定されました。ただ、一律の補助では光熱費を多く払う“所得の高い人”ほど恩恵が大きいという点で、問題になっています。【写真を見る】電気・ガス代6月使用分から値上がり家計の負担はいくら増える？高所得者ほど優遇電気・ガス料金の補助決定に様々な声 井上貴博キャスター:政府は26日、夏の電気・ガス料金を支援するため、2026年度の予備費から、5135億円支出することを閣議決