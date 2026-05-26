製造・販売するアメなどの商品の原産地や原材料について、事実と異なる表示をしたとして、農林水産省が熊本市南区の「オークラ製菓」に行政指導を行いました。 ニュージーランド産のバターを使用した商品の表示を「北海道産」とするなど、20の商品が食品表示法に違反すると判断しました。 2023年4月から去年11月までに販売された251万袋あまりが対象で、農水省は25日、表示の修正などの是正を指