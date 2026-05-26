歌手の堀ちえみさんが、自身のブログで口腔内検診について報告しています。【写真を見る】【 堀ちえみ 】「口腔がんには二度となりたくない」口腔内検診の様子を詳細に報告「歯の噛み合わせや形はとても大切」堀さんは「口腔がんには二度となりたくないから」「歯周ポケットのチェックと、歯周病菌の検査…などなど」と、口腔全般と歯の両方の検査を受けていると思われます。 大学病院から紹介されたクリニックで「口腔内全体