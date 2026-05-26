俳優の坂東龍汰が26日、都内で行われた映画『黒牢城』（6月19日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットセレモニーに登壇。撮影現場での共演者とのやりとりを明かした。【写真】くるくる回る舘様に大爆笑の吉高由里子らカメラ好きの坂東は、現場でカメラを持っていたら本木雅弘から「撮る？」と声を掛けられたそう。坂東は「めちゃくちゃかっこいい写真を撮らせてもらったんですよ」と満面の笑み。その後、本木から「（オダギ