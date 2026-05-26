弁護士資格がないのに、法律業務をあっせんした罪に問われた退職代行サービス「モームリ」の運営会社の元社長らが初公判で起訴内容を認めました。「モームリ」の運営会社「アルバトロス」と、元社長の谷本慎二被告、妻で元部長の志織被告は2023年から去年にかけて、弁護士資格がないのに報酬目的で、退職手続きに関する交渉が必要な依頼者174人を弁護士に紹介し、法律業務をあっせんした罪などに問われています。26日、東京地裁で