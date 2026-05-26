◇交流戦オリックス7―1DeNA（2026年5月26日横浜）オリックスが交流戦の初戦を快勝で飾った。プロで初めて5番起用された山中が、初回1死満塁で平良の初球を捉え、先制の中前適時打。中川の中犠飛、野口の左中間への適時二塁打も飛び出して初回から4点を先行するなど、試合を優位に進めた。6回にはこの日NPB通算1000試合出場を達成した若月の適時二塁打、7回には野口が再び2点適時打を放つなど中盤以降も着実に加点した