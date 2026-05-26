◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ１―７オリックス（２６日・横浜）オリックス・九里亜蓮投手が８回３安打１失点、７奪三振で降板した。４点のリードをもらった初回、無死から蝦名、佐野の連打で一、三塁のピンチを招く。続く度会の二ゴロの間に１点を返されたが、最少失点で切り抜けた。２回は先頭の京田を四球で歩かせたが、後続を断ち切って得点を許さなかった。３回は２死から度会に右前へ運ばれたが、４番・宮