歌手の多岐川舞子が２６日、東京・新宿ＰＩＴＩＮＮで恒例のアニバーサリーライブを行った。１９８９年５月２１日に「男灘」でデビューしたため、「デビュー月」の５月は思い入れの深い月。ファンに直接感謝を伝えようと、毎年同月にライブを実施している。多岐川は「５月２６日は私が上京した日。新宿にはいろいろ教わって、楽しませてもらった場所なので、今日は新宿でライブできてうれしいです」と思い出の地での開催を