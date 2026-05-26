◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ１―７オリックス（２６日・横浜）ＤｅＮＡは中１０日で先発の平良拳太郎投手が初回に集中打を浴びて４失点。その裏に１点を返したものの、試合の主導権を奪い返すことはできず、中盤以降にも追加点を奪われ完敗した。ＤｅＮＡは１６年から交流戦の初戦は９連勝中（２０年は交流戦中止）だったが、１５年（●３―１０オリックス）以来の黒星スタートとなった。【ＤｅＮＡの交流戦初