◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ１―７オリックス（２６日・横浜）オリックスが７得点快勝で、５年ぶり交流戦優勝へ白星スタートを決めた。連敗を「２」でストップ。今季２度目の１番起用となった西川から、初回の猛攻が始まった。フェンス直撃の中越え二塁打で出塁。その後は四死球で１死満塁のチャンスをつくると、この日５番起用の山中が中前に先制適時打を運んだ。続く中川が中犠飛を放つと、２死一、三塁から