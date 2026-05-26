◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２６日・マツダスタジアム）ロッテ・山口航輝外野手（２５）が「４番・一塁」でスタメン出場。１点ビハインドで迎えた８回１死二塁の第４打席で、広島・ハーンから右前に同点の適時打を放った。その後、代走を送られて交代。５試合連続本塁打はならなかった。この試合は第１打席から遊飛、空振り三振、中飛、右前適時打だった。