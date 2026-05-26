伊勢崎オートのＧＩ「第３３回ムーンライトチャンピオンカップ」が２７日、開幕する。佐々木光輝（２０＝伊勢崎）は、前節の当地アフター５ナイターに２日目から補充参戦し３、４着の成績。「最近エンジンを合わせ切れてない感じ。前節の１走目は悪くないけど、先がない。伸びがないのでまくり切れない。２級車としてはつらいですね」と、納得の仕上げには程遠い。「２節前替えたロッドの重さが軽めで、それが原因で回転が上が