中日は２６日の楽天戦（バンテリン）に１―０で勝利。交流戦初戦を白星で飾り、借金は「１４」となった。中日は２回、細川が楽天先発・荘司からレフトスタンドへ６号ソロを放ち先制。「打ったボールはフォークだと思います。相手より先に点を取ることができて良かった。次も頑張ります」という４番の一発に満員のバンテリンドームは大歓声に包まれた。中日先発・マラーはＭＡＸ１５４キロの直球とカットボール、ツーシームの