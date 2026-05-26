鹿児島市が整備を目指すサッカースタジアムについて、市がスタジアム本体の整備費としておよそ200億円を想定していることが、関係者への取材でわかりました。 鹿児島市はサッカースタジアムについて、鹿児島港本港区への移転を計画する鹿児島サンロイヤルホテルの跡地と、県立鴨池庭球場の2か所が「候補地になり得る」として、スタジアムの配置案や整備費の算出などを比較する調査を行いました。 複数の関係者によ