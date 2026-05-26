秋田朝日放送 秋田県沖を震源として大きな被害をもたらした日本海中部地震から５月２６日で４３年です。男鹿市では、遺族や地域の人が津波の犠牲になった児童の冥福を祈りました。 １９８３年５月２６日午前１１時５９分、秋田県沖を震源としたマグニチュード７．７の地震が発生し、その直後に津波が沿岸部を襲いました。秋田市などで最大震度５を観測したこの地震で、県内では８３人が犠牲となり、このうちの７９