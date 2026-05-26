原油相場にらんでドルが振幅、ドル買い先行も続かずドル円１５９円付近＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、原油相場をにらんでドルが振幅している。中東情勢が再び緊迫化したことを受けてNY原油先物が前日の急落からの下げ幅を縮小し、93ドル台まで反発した。これを受けてロンドン序盤はドル買いが先行、ドル円は159円台前半に買われ、ユーロドルは1.16台前半、ポンドドルは1.34台後半で下押しされた。しかし、取引