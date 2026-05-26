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本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 5/26（火） EUR/USD 1.1540（11億ユーロ） 1.1575（9.09億ユーロ） 1.1600（25億ユーロ） 1.1650（23億ユーロ） 1.1700（7.03億ユーロ） 1.1725（7.02億ユーロ） 1.1730（6.67億ユーロ） 1.1775（9.62億ユーロ） USD/JPY 157.00（6.56億ドル） 158.00（8.79億ドル） 160.00（6.23億ドル） GBP/USD 特段の