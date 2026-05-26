退職代行サービス「モームリ」の、社長の男とその妻の初公判が行われました。弁護士資格がないにもかかわらず、依頼者を弁護士に紹介した罪などに問われている2人は「間違いありません」と起訴内容を認めました。◇26日、東京地裁に出廷した夫婦は、退職代行サービス「モームリ」の運営会社元社長・谷本慎二被告（37）と、妻で元部長の志織被告（31）です。2人は弁護士資格がないのに、依頼者を提携先の弁護士に紹介した罪な