◇交流戦阪神―日本ハム（2026年5月26日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦でよみうりテレビ系の中継ゲストを務めた。阪神・藤川球児監督と日本ハム・新庄剛志監督の教え子対決を期待した岡田顧問は、1点をリードされた阪神の7回の守備シフトに言及した。一塁と三塁はやや前、二遊間は中間という形で阪神は本塁送球と併殺の両面をにらんだ守備を敷いたが、代打カストロの打球は立石の右を抜