メッセージアプリを使用して知人の女性を恐喝しようとしたとして、住所不定の土木作業員の男（31）が逮捕されました。警察によりますと、男は今月14日、メッセージアプリで知人の女性（30）に対し「10万で許してやる」などと送信して現金の交付を要求し、恐喝しようとした恐喝未遂の疑いがもたれています。女性が被害届を提出し、警察が男を逮捕しました。警察の調べに対して男は容疑を認めています。警察は関連する容