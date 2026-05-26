2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とスタッフの契約情報を発表した。 昨日も主力選手の契約継続を発表したシーホース三河は、チームのエースであり、日本代表でも活躍する西田優大の契約継続および、4年間の複数年契約に双方合意したことを発表した。 一方、大阪エヴェッサがマット・ボンズの契約を解除し、退団することを発表した。ボンズは複数