全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[クレア リュウ] 1 - 1 [内島 萌夏] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第3日がフランス パリで行われ、女子シングルス1回戦で、クレア リュウと内島 萌夏が対戦した。 試合は内島 萌夏の途中棄権により、クレア リュウが勝利した。 注）日時の表記はすべて日本時間