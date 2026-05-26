本日の日経平均株価は、前日までの急上昇を受け半導体関連株の一角に利益確定の売りが優勢となり、前日比162円安の6万4996円と4日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は52社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、アルミ市況高騰を背景に4年半ぶり上場来高値を更新した大