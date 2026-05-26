楽天戦に先発した中日のマラー＝バンテリンドーム中日が二回に細川のソロ本塁打で挙げた1点を守った。左腕マラーは変化球を効果的に使い、8回5安打無失点の好投で今季初勝利。九回は松山が締めた。楽天は7回1失点と粘り強く投げた荘司を打線が援護できなかった。