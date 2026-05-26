東京都内で開かれた関東地方知事会の定例会合＝26日午後10都県でつくる関東地方知事会は26日、東京都内で会合を開き、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）による事件が増えていることを踏まえ、捜査に必要な機器の確保を求める要望書をまとめた。近く国に提出する。千葉県の熊谷俊人知事は、捜査の一環で携帯電話のデータ解析や暗号資産（仮想通貨）化された被害金を追う機会が増えていると指摘した。会合では、東京都に集中す