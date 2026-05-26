9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が26日、都内で行われた映画『黒牢城』（6月19日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットセレモニーに登壇。主演の本木雅弘から黒沢清監督が絶賛していたことを聞かされ、戸惑いを見せる一幕があった。【写真】くるくる回る舘様に大爆笑の吉高由里子ら宮舘は、黒を基調にブルーのアクセントを取り入れ、スーツを上品に着こなし登場。作品のコピー「心を読め」にかけて、「一番心が読めなか