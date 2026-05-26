女子シングルス1回戦でプレーする内島萌夏＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン第3日は26日、パリのローランギャロスで行われ、女子シングルス1回戦で世界ランキング107位の内島萌夏（安藤証券）が予選を突破した世界ランク182位のクレア・リウ（米国）と対戦し、6―3、0―6で迎えた第3セット途中に棄権した。第16シードの大坂なおみ（フリー）は世界47位のラウラ・ジーゲムント（ドイツ）と顔を合わせる。第1シ