CBC石塚元章特別解説委員が6日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演。巨人の阿部慎之助監督（47）が18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕されたことを巡り、娘が相談した生成人工知能（AI）「チャットGPT」について私見を語った。読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元を