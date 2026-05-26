【ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ】 開催期間： 前期/STAGE1 7月18日～8月3日 後期/STAGE2 8月5日～8月24日 ※休業日8月4日 会場：池袋・サンシャインシティ文化会館ビル4F展示ホールB 【ウルトラヒーローズEXPO 2026 うめだサマーフェスティバ