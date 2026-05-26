葵りんごが5月12日発売の「FLASH」に初登場し、アザーカット5点が公開された。 葵りんごは、2025年7月にミスヤングチャンピオン2025でグランプリを受賞し、現在各方面で活動の幅を広げている。 葵りんご「FLASH」 葵りんご「FLASH」 葵りんごコメント ◆「FLASH」初掲載おめでとうございます。掲載が決まった際の率直なお気持ちをお聞かせください。 ありがとうございます！ずっと憧れていた雑誌だったので、掲