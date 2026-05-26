◆１４０回目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）＝５月２６日、美浦トレセン第１４０回目黒記念・Ｇ２（３１日、東京）で格上挑戦でも一発ムードが漂うハーツコンチェルト（牡６歳、美浦・武井亮厩舎、父ハーツクライ）は、“ダービーウィーク”に血が騒ぐ。２３年の日本ダービーでは３着に好走しており、秘める能力は引けを取らない。武井調教師は「このクラスの方がペースは流れるだろうし、この馬に