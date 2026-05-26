◆テニス▽全仏オープン第３日（２５日、フランス・パリ）テニスの４大大会今季第２戦、全仏オープンの女子シングルス１回戦で、世界ランキング１０７位の内島萌夏（安藤証券）が、体調不良で途中棄権した。予選勝者で同１８２位のクレア・リウ（米国）に第１セットは６−３で奪ったが、第２セットに入ると、大会前に崩した体調が悪くなり、全く足が動かなくなった。８ゲームを連取され６−３、０−６、１−４となったところで