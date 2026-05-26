◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―０楽天（２６日・バンテリンドーム）中日は、虎の子の１点を守り抜き、２年ぶりに交流戦を白星発進した。２回に細川が、楽天・荘司から、左翼席への６号ソロを放った。「相手よりも先に、点を取ることができてよかった」と１４試合ぶりの一発で、先制点を呼び込んだ。先発したマラーは、自己最長となる８回を投げ抜き、５安打無失点。今季５度目の登板で、待望の初勝利を手にした