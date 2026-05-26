◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―０楽天（２６日・バンテリンドーム）楽天は中日に敗れ、交流戦の初戦を落とした。先発マウンドは荘司。２回、先頭の細川に左翼へソロを浴びて先制点を献上した。それでもその後は走者を出しながら粘投。３回は２死一、二塁のピンチを切り抜け、４回も２死一、三塁を無失点に抑え込んだ。尻上がりに状態を上げ、７回６安打１失点で降板。先発の役割を果たした。荘司を援護したい打