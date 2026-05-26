◆卓球アジア選手権国内選考会第１日（２６日、埼玉・所沢市民体育館）女子グループリーグが行われ、Ｃ組は平野美宇（木下グループ）は第１試合の竹谷美涼（大阪・香ケ丘リベルテ高）を３―０で退けたが、第２試合の木原美悠（トップ名古屋）には０―３で敗れ、１勝１敗で２７日の決勝トーナメントには進めなかった。「木原選手との試合は最後の決めきる１本がまとまらなかった。悔しさはあるけど、挑戦できたのはいいことだ