趣味で集めたり使ったりするような、何かと場所を取りがちのアイテム。少しでもスッキリと収納したい時は【ダイソー】をチェックしてみて。おうちのみならず、持ち歩きもできそうな「便利グッズ」が登場中です。今回はそんな趣味の場で活躍しそうなアイテムに加え、おまけとして痒いところに手が届くような収納アイテムもご紹介します。 蓋付きで中身が飛び出しにくい！ フロートの形をしたレトロ感のある「