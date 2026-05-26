◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２６日・甲子園）阪神が、１点ビハインドの７回に３点を失った。先発・西勇の後を受けてマウンドに上がった工藤が、投手強襲安打と四球で無死一、二塁のピンチを招いた。伊藤からアウトを奪ったところで降板し、代わった桐敷が水野に四球を与えて満塁。代打・カストロに左前２点適時打を浴びた。さらに、２死満塁となったところで暴投。この回３点目を失った。